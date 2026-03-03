Росія цьогоріч повертається на Венеційську бієнале

Російський павільйон знову працюватиме на Венеційській бієнале 2026 року.

Про це повідомляє ArtNews.

Павільйон Росії під час 59-ї Венеційської бієнале мистецтва, 20 квітня 2022 року. Фото: Vincenzo PINTO / AFP

Інформацію підтвердив представник Росії з питань міжнародних культурних обмінів і колишній міністр культури Михайло Швидкой. За його словами, павільйон відкриється в травні 2026 року.

«Росія ніколи не залишала Венеційську бієнале. Сама присутність нашого павільйону означає присутність країни в культурному просторі Венеції», — заявив Швидкой.

Проєкт російського павільйону матиме назву «Дерево вкорінене в небі». За словами Швидкого, у ньому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів із Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики.

Усередині павільйону планують провести музичний фестиваль. Організатори заявили ARTnews, що проєкт має на меті продемонструвати «творчий потенціал периферійних територій і практик» та створити простір для міжкультурного діалогу.

Однією з тем виставки стане теза про те, що «політика існує в тимчасових вимірах, натомість культури спілкуються у вічності». Швидкой також заявив, що «жодні санкції не можуть позбавити Росію права на художнє самовираження».

Оргкомітет бієнале наразі не коментує повернення павільйону. Керівниця пресслужби La Biennale di Venezia Крістіана Костанцо зазначила, що зазвичай країни самі вирішують питання участі, а повний список національних павільйонів буде оприлюднений 4 березня.

У 2022 році російський павільйон залишився порожнім після того, як художники Кирило Савченков і Олександра Сухарева разом із куратором Раймундасом Малашаускасом відмовилися від участі на знак протесту проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2024 році павільйон «орендувала» Болівія.

Венеційська бієнале — один із найвідоміших міжнародних форумів сучасного мистецтва, який проводять кожні два роки у Венеції.