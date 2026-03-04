На фестивалі Hellfest у Франції встановлять шестиметрову статую Оззі Осборна

На фестивалі Hellfest, що проходитиме з 18 по 21 червня, відкриють майже шестиметрову статую Оззі Осборна. Монумент установлять біля входу на територію фестивалю у французькому Кліссоні, пише Vice.

Про це повідомила Шерон Осборн під час виступу на музичній конференції MIDEM 2026 у Палаці фестивалів у Каннах. Уся родина Осборнів буде присутня на відкритті 18 червня. Вона назвала скульптуру неймовірною даниною та подякувала директорові фестивалю Бену Барбо за ініціативу.

Окрім цього, Шерон підтвердила повернення фестивалю Ozzfest у 2027 році. Востаннє він відбувався у 2018-му в Лос-Анджелесі — за місяць до того, як Осборн серйозно захворів. За словами Шерон, планів закривати проєкт не було, але стан здоров’я музиканта змусив поставити його на паузу.

Оззі Осборн помер 22 липня 2025 року — за кілька тижнів після фінального виступу на фестивалі Back to the Beginning. За словами Шерон, лікарі попереджали, що у нього могло залишатися небагато часу, однак він наполіг на виході на сцену.