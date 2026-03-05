У Києві закриється єдиний магазин Ksenia Schnaider

Флагманський магазин українського бренду Ksenia Schnaider у Михайлівському провулку, 24 закривають. 9 березня — останній день роботи локації, повідомляє Forbes Ukraine.

За словами дизайнерки й засновниці бренду Ксенії Шнайдер, утримувати фешн-магазин під час війни стало складно. Серед причин закриття вона називає відтік клієнтів і спад популярності креативного деніму в Києві. Основними каналами продажів бренду залишаються сайт і закордонні ринки.

«Цьогорічне підвищення оренди та комунальних послуг, а також відключення електроенергії зробили утримання магазину економічно нерелевантним — він перетворився на дуже дорогий онлайн-склад у центрі міста», — зазначає дизайнерка.

Попри закриття, команда планує повернутися до роботи онлайн та розглядає партнерство з іншими бізнесами або формат поп-ап.

Бренд Ksenia Schnaider заснували 2011 року Ксенія та Антон Шнайдери. Марка представлена в мультибрендових магазинах України, США та країн ЄС. У 2023 році Ksenia Schnaider став першим українським брендом, що зробив колаборацію зі спортивним брендом Adidas, а в листопаді 2025-го Ксенія Шнайдер кастомізувала одяг британського бренду Barbour.