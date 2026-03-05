Гаррі Стайлз представить новий альбом на Netflix

Гаррі Стайлз представить новий альбом «Kiss All The Time, Disco, Occasionally» на стримінговій платформі Netflix.

8 березня платформа випустить концертний фільм «Harry Styles. One Night in Manchester», який стане лайв-презентацією лонгплею та його офіційною онлайн-премʼєрою.

Концерт відбудеться 6 березня на арені Co-op Live у Манчестері — у день релізу альбому. Шоу пройде у форматі «без телефонів»: глядачам заборонять користуватися смартфонами, натомість видадуть одноразові плівкові фотоапарати.

До платівки увійдуть 12 треків, зокрема сингл «Aperture», який Стайлз уже виконав наживо на Brit Awards 28 лютого.

Після релізу артист вирушить у світовий тур «Together, Together»: заплановано 67 концертів у семи містах світу, зокрема серію з 30 шоу в Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Попередній альбом співака «Harry’s House» вийшов у 2022 році. У 2023-му реліз отримав «Греммі» як альбом року, а тур Love On Tour став четвертим найкасовішим в історії. Новий реліз стане четвертим студійним альбомом Стайлза після «Harry Styles» (2017), «Fine Line» (2019) та «Harry’s House» (2022).