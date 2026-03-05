Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Гаррі Стайлз представить новий альбом на Netflix

Ірина Маймур 05 березня 2026
508

Гаррі Стайлз представить новий альбом «Kiss All The Time, Disco, Occasionally» на стримінговій платформі Netflix.

8 березня платформа випустить концертний фільм «Harry Styles. One Night in Manchester», який стане лайв-презентацією лонгплею та його офіційною онлайн-премʼєрою.

Концерт відбудеться 6 березня на арені Co-op Live у Манчестері — у день релізу альбому. Шоу пройде у форматі «без телефонів»: глядачам заборонять користуватися смартфонами, натомість видадуть одноразові плівкові фотоапарати.

До платівки увійдуть 12 треків, зокрема сингл «Aperture», який Стайлз уже виконав наживо на Brit Awards 28 лютого.

Після релізу артист вирушить у світовий тур «Together, Together»: заплановано 67 концертів у семи містах світу, зокрема серію з 30 шоу в Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Попередній альбом співака «Harry’s House» вийшов у 2022 році. У 2023-му реліз отримав «Греммі» як альбом року, а тур Love On Tour став четвертим найкасовішим в історії. Новий реліз стане четвертим студійним альбомом Стайлза після «Harry Styles» (2017), «Fine Line» (2019) та «Harry’s House» (2022).

Мітки
Новини
Читайте також
Український актор Роланд Мішко знявся у рекламі від лауреата фестивалю «Каннські леви» У Києві закриється єдиний магазин Ksenia Schnaider У США викрали партію нікотинових паучів бренду Такера Карлсона на мільйони доларів Amazon затвердив акторок на головні ролі в екранізації гри Life is Strange
Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок березня 04 березня 2026 Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця 03 березня 2026 Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.