У Львові погодили відновлення музею Шухевича — роботи почнуть наступного тижня

У Львові отримали всі дозволи на відновлення музею Романа Шухевича в Білогорщі, повідомив керуючий справами виконкому міської ради Євген Бойко.

Державна інспекція архітектури та містобудування України 4 березня видала дозвіл на виконання будівельних робіт на пам’ятці історії місцевого значення. Розпочати роботи планують уже наступного тижня.

Після розгляду на консультативній раді при департаменті архітектури Львівської ОВА проєкт реставрації скоригували й остаточно затвердили.

За словами директора ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Юрія Теліпського, музей повернуть до більш первісного вигляду: відтворять повноцінний другий поверх за історичними кресленнями, максимально точно відновлять криївку, а фасад очистять від пізніших нашарувань.

Перший поверх залишиться відкритим. Поруч збудують нову будівлю з навчальним залом і укриттям, а площу музею за рахунок прибудов збільшать майже на 50%.

Після коригування проєкту його загальну вартість вдалося зменшити майже на 8 мільйонів гривень. Інвестор погодився збудувати об’єкт «під ключ» і ввести його в експлуатацію.

Концепцію експозиції розроблятиме Львівський історичний музей разом з експертами — таке рішення ухвалили спільно з Наглядовою радою проєкту. Архітектурні рішення узгоджуватимуть із майбутньою концепцією виставки. Завдяки прибудові площа експозиційних залів збільшиться майже вдвічі. У музеї планують інтерактивні виставки для різних аудиторій — від школярів до дослідників.