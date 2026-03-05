Microsoft хоче створити ШІ, який допомагатиме проходити ігри на Xbox

Компанія Microsoft подала патент на хмарну систему, яка дозволятиме гравцям передавати керування штучному інтелекту в іграх на Xbox. Йдеться про функцію, що може завершувати складні етапи замість користувача, пише Neowin.

Патент під назвою «State Management for Video Game Help Sessions» описує механіку, за якої гравець може запросити «помічника» та тимчасово передати йому повний контроль над ігровою сесією. У документі зазначено, що таким помічником може бути інша людина, однак основний акцент зроблено на використанні ШІ.

Це не кооперативна допомога й не механіки на кшталт виклику іншого гравця, як у серії Dark Souls. У Microsoft розглядають варіант, коли ШІ повністю перебирає керування та проходить складний фрагмент гри.

Інформація про патент з’явилася на тлі змін у керівництві ігрового підрозділу Microsoft: його очолила Аша Шарма після відходу Філа Спенсера та Сари Бонд. Раніше вона заявляла, що не планує заповнювати екосистему Xbox «бездушним» контентом, створеним ШІ.

Водночас заявку подали ще у 2024 році — до її призначення. Подібні рішення досліджують і конкуренти: Sony нещодавно запатентувала ШІ-помічника Ghost Player, який також може перебирати керування грою.

Поки що це лише патент. Технологічні компанії регулярно реєструють концептуальні ідеї, які не завжди доходять до реалізації. Втім, з огляду на тенденцію до ширшого використання ШІ, подібна функція може з’явитися в іграх у майбутньому.