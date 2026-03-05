Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фільм про українських військових здобув британську премію Royal Television Society

Ірина Маймур 05 березня 2026
269

Документальний фільм Sky News «24 Hours in the Kill Zone» («24 години в зоні ураження») отримав премію Royal Television Society — одну з найпрестижніших телевізійних відзнак у Великій Британії. Про це повідомив продюсер стрічки Азад Сафаров.

Фільм переміг у категорії «Цифрова журналістика».

Команда телеканалу знімала матеріал торік у жовтні. Журналісти працювали пліч-о-пліч із батальйоном «Сила Свободи» бригади Нацгвардії «Рубіж». Стрічка показує одну добу роботи українських військових у зоні бойових дій. Нині на YouTube-каналі Sky News вона зібрала близько 1,5 мільйона переглядів.

«Це була єдина номінація, пов’язана з Україною. Дуже радію за наших військових. Ця нагорода — насамперед їхня заслуга. Величезна подяка батальйону “Сила Свободи” і особисто начштабу Миколі Гриценко і командиру батальйону», — зазначив Сафаров.

Під час церемонії він також подякував зі сцени українським воїнам і всьому народові, який роками протистоїть російській агресії.

Частина команди фільму не була присутня на церемонії через виконання професійних завдань на Близькому Сході. Нагороду в Лондоні отримували продюсерка Кеті Скоулз і Азад Сафаров.

