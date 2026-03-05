Іранська ракета пошкодила об’єкт світової спадщини ЮНЕСКО в Тель-Авіві, збудований архітектором родом з України

Іранський ракетний удар по Тель-Авіву зруйнував житловий будинок і пошкодив історичну споруду поруч — одну з архітектурних пам’яток так званого Білого міста. Під час атаки загинула одна жінка, ще понад два десятки людей отримали поранення, пише The Art Newspaper.

За даними ізраїльських служб цивільної оборони, поруч із будівлею влучила балістична ракета Ірану з бойовою частиною вагою у кілька сотень кілограмів. Удар залишив великий кратер і значні руйнування. Більшість мешканців будинку врятувалися, оскільки під час тривоги встигли перейти до бомбосховища.

Сусідній історичний будинок на вулиці Єгуди Галеві, зведений у 1930-х роках у стилі баухаус, серйозно постраждав від вибухової хвилі. За словами архітектора Алона Бін Нуна, який керував його реставрацією понад десять років тому, зараз будівля непридатна для проживання.

Будинок входив до історичної забудови Білого міста — кварталів із великою концентрацією модерністської архітектури, завдяки якій Тель-Авів у 2003 році отримав статус об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО. Споруду звели у 1935-1937 роках українець Мордехай Забрудський та поляк Іцхак Белкес.

Будинок був зведений для Фруми Гуревич, і частина її нащадків досі мешкала у квартирах навіть після реставрації. За словами Бін Нуна, під час оновлення будівлі там не облаштували індивідуальні захисні кімнати, оскільки їхнє встановлення вимагало б скорочення площі квартир, на що власники не погодилися.