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Помер Джеймс Берроуз — режисер «Друзів» і «Теорії великого вибуху»

Ірина Маймур 20 червня 2026
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Американський режисер, сценарист і продюсер Джеймс Берроуз, який зняв понад тисячу епізодів телевізійних серіалів, помер у віці 85 років. Смерть підтвердив його агент Рік Розен, однак місце і причину не назвав, повідомляє The New York Times.

За понад п’ять десятиліть кар’єри Берроуз працював над серіалами «Таксі», «Фрейзер», «Друзі», «Вілл і Грейс» і «Теорія великого вибуху». Загалом він запустив у виробництво 75 успішних пілотних епізодів, які згодом переросли в повноцінні серіали.

Разом із братами Ґленом і Лесом Чарльзами Берроуз створив серіал «Будьмо» (Cheers), який виходив упродовж 11 сезонів. Він поставив майже всі його епізоди.

Берроуз також зрежисував пілот «Друзів» і кілька наступних серій. Творці шоу Девід Крейн і Марта Кауффман згадували, що він допоміг задати тон проєкту та вибудувати взаємодію між шістьма головними акторами. Перед початком роботи над серіалом Берроуз запросив акторський склад до Лас-Вегаса, щоб виконавці краще познайомилися і налагодили стосунки поза знімальним майданчиком.

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Він також зрежисував пілотний епізод «Теорії великого вибуху».

Берроуз спеціалізувався на багатокамерних ситкомах, які часто знімають перед живою аудиторією. Його підхід ґрунтувався на точному комедійному ритмі, сильному сценарії та природній взаємодії між акторами.

За свою роботу він отримав 11 премій «Еммі» та мав 48 номінацій. У 2006 році Берроуза ввели до Зали слави Телевізійної академії.

Режисер продовжував працювати після 80 років. У 2025-му він отримав номінацію на «Еммі» за епізод серіалу «Модерн середини століття» («Mid-Century Modern»).

Джеймс Берроуз народився 30 грудня 1940 року в Лос-Анджелесі, а виріс у Нью-Йорку. Його батьком був бродвейський драматург і режисер Ейб Берроуз.

Він навчався в Оберлінському коледжі та Єльській школі драми, починав кар’єру в театрі, а 1974 року перейшов на телебачення. Серед його перших робіт були «Шоу Мері Тайлер Мур» і «Шоу Боба Ньюгарта».

Згодом Берроуз став одним із провідних режисерів американської ситуаційної комедії та вплинув на кілька поколінь постановників багатокамерних ситкомів.

Фото: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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