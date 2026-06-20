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Google запускає перший у світі музей ШІ-мистецтва

Ірина Маймур 20 червня 2026
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У Лос-Анджелесі відкриється Dataland — перший у світі музей, повністю присвячений мистецтву, створеному за допомогою штучного інтелекту. Відкриття заплановане на 20 червня.

Проєкт став результатом десятирічної співпраці між Google та медіахудожником і режисером Рефіком Анадолом.

Простір площею близько 2,3 тисячі квадратних метрів розташований у комплексі The Grand LA, спроєктованому архітектором Френком Гері. Він об’єднує п’ять мультисенсорних галерей, у яких цифрові роботи змінюються в реальному часі.

Першою виставкою стане «Machine Dreams: Rainforest» («Машинні сни: Тропічний ліс»). Вона працює на основі Large Nature Model — моделі штучного інтелекту, яку навчили на великому масиві даних про природу, отриманих із дозволу їхніх власників.

Система перетворює ці дані на генеративні зображення, звукові ландшафти й аромати. Експозиція реагує на взаємодію відвідувачів, тому її візуальні та сенсорні елементи постійно змінюються.

Роботу цифрової інфраструктури забезпечує Google Cloud. Його інструменти координують моделі Gemini, генеративні змагальні мережі та дифузійні моделі, які оновлюють середовище галерей у реальному часі. Технології Google також підтримують інші системи простору — від продажу квитків до зображень на стінах.

Разом із відкриттям стартує шестимісячна програма Dataland AI Artist Residency за підтримки Google Arts & Culture. Четверо митців отримають гранти по $25 тисяч, менторську підтримку Refik Anadol Studio — студії медіахудожника Рефіка Анадола, яка працює з даними, штучним інтелектом та імерсивними інсталяціями, — а також доступ до інструментів Google Cloud і моделей машинного навчання.

Створені під час резиденції роботи представлять у Dataland і на платформі Google Arts & Culture пізніше 2026 року.

Співпраця Рефіка Анадола з Google почалася 2016 року в межах програми Artists and Machine Intelligence. За цей час вони працювали з архівами Лос-Анджелеської філармонії, даними Google Quantum AI та створили імерсивну інсталяцію «Machine Dreams: Biophilia» для кампусу компанії в Маунтін-В’ю.

Зображення: Refik Anadol Studio / Google
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