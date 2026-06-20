Прах Мілана Кундери поховали майже через три роки після його смерті

У Брно поховали урни з прахом чесько-французького письменника Мілана Кундери та його дружини Віри. До міста їх перевезли ще в січні 2025 року відповідно до волі письменника, повідомляє France24.

Поховання відбулося 18 червня в Почесному колі Центрального кладовища Брно. На церемонії були присутні родичі, друзі, представники посольства Франції та міської влади. Кундера був почесним громадянином Брно з 2009 року.

Письменник помер у Парижі в липні 2023 року у віці 94 років. Його дружина зберігала урну вдома до своєї смерті у вересні 2024-го. У січні 2025 року французький видавець Антуан Галлімар і колишній посол Чехії у Франції Міхал Фляйшманн доставили обидві урни до Брно. До завершення облаштування могили їх зберігали в Моравській земській бібліотеці.

Могилу подружжя накриває біла горизонтальна плита, яка створює враження, ніби зависла над землею. Надгробок спроєктував австрійський архітектор Йоганнес Паар.

Архітектурно-мистецький конкурс провели у 2025 році. Організатори отримали 41 заявку, з яких журі оцінило 39 проєктів. Для реалізації міська рада обрала роботу Паара, оскільки вона найбільше відповідала бажанню подружжя мати простий і стриманий надгробок. У мерії зазначили, що його форма співзвучна аналітичному, позбавленому декоративності стилю Кундери.

Мілан Кундера народився у Брно 1929 року. У 1975-му він разом із дружиною емігрував із комуністичної Чехословаччини до Франції, а 1981 року отримав французьке громадянство.

Письменник здобув міжнародну відомість завдяки романам «Жарт» і «Нестерпна легкість буття». Його неодноразово називали серед можливих претендентів на Нобелівську премію з літератури, однак він її так і не отримав.