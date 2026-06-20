Бренд Syndicate і художниця Маша Рева випустили спільну колекцію, присвячену Києву

Маша Рева та український бренд Syndicate представили міждисциплінарний проєкт Kyiv Люкс — їхню шосту спільну роботу та першу колекцію художниці за дев’ять років. Проєкт присвячений Києву й об’єднує одяг, фотографію, відео та самвидав.

Київ став для Маші Реви другим домом і центральним образом колекції. Назва дропу іронічно поєднує «розкіш» міського досвіду зі словом «lux» — одиницею світла.

Візуальну мову Kyiv Люкс побудували «на текстурах міста, повсякденних предметах і речах з особистого архіву художниці». Маша Рева сканувала їх портативним сканером, а отримані зображення перетворила на принти.

Різнокольорові принти нанесли на сітчасту тканину, з якої створили топи, боді, спідниці, сукні, штани та панчохи.

Кампанію Kyiv Люкс зняла фотографка Маргарита Фаль за креативною концепцією Baby Prod.

Проєкт доповнює однойменний зін зі світлинами Маргарити Фаль, Маші Реви та Олега Батракова. До видання також увійшли розмови з героями й героїнями кампанії. Прибуток від продажу зіну спрямують на актуальний збір для друзів команди, які служать у лавах ЗСУ.

Спеціально для проєкту Маша Рева також розробила концепцію вітрин київського магазину Syndicate. У просторі представили відеоінсталяцію — поетичний портрет учасників та учасниць кампанії Kyiv Люкс.