Google Play почав попереджати про додатки, що розряджають батарею

Ірина Маймур 06 березня 2026
Компанія Google почала впроваджувати в Play Маркеті нову систему попереджень про додатки, які можуть надмірно розряджати батарею.

Про це повідомляє 9to5Google.

З 1 березня 2026 року на сторінках окремих програм з’являється повідомлення: «Цей додаток може використовувати більше батареї, ніж очікується, через високу активність у фоновому режимі».

У компанії пояснили, що нововведення є частиною технічних змін, спрямованих на зменшення випадків надмірного використання wake lock — механізму, який дозволяє додатку тримати процесор увімкненим навіть за умови вимкненого екрана.

Додатки, що систематично перевищують поріг «Excessive Partial Wake Lock» у показниках Android vitals, можуть отримати попередження на сторінці в Play Маркеті та втратити видимість у рекомендаціях.

Водночас Google передбачила винятки для програм, які мають очевидну користь для користувачів. Зокрема, це сервіси відтворення музики, доступ до геолокації або передавання даних, ініційоване користувачем. Для розробників підготували окрему документацію з поясненням умов.

У Google наголошують, що боротьба з надмірним розрядом батареї є одним із пріоритетів компанії, а нова система має допомогти створювати енергоефективніші додатки. Попередження та технічні обмеження впроваджуватимуть поступово протягом кількох тижнів.

