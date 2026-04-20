У Львові визначили, як виглядатиме громадський простір на місці колишнього ринку «Добробут»

У Львові визначили переможця архітектурного конкурсу на облаштування громадського простору на місці колишнього ринку «Добробут». Про це повідомили у Львівській міській раді.

Найкращим визнали проєкт команди Urbanideas під керівництвом Ольги Криворучко — архітекторки, яка раніше працювала з міськими просторами, зокрема на площах Митній і Коліївщини.

У конкурсі взяли участь вісім команд. Перше місце отримав проєкт львівських архітекторів, друге — команда майстерні «Зміст», третє — «Архітектурна майстерня "Симетрія"».

За словами головного архітектора міста Антона Коломєйцева, ключова перевага переможця — цілісне рішення території. Проєкт об’єднує кілька розрізнених скверів у єдиний зелений простір і передбачає висадку 245 дерев. Окремо на території планують позначити місця колишніх будівель, зокрема синагоги Хасидим Шуль і школи Бет га-Мідраш.

Значну частину території пропонують віддати під сквер із пониженими ділянками для збору дощової води — це дозволить частково вирішити питання водовідведення без навантаження на каналізацію.

У центральній частині з боку площі Осмомисла планують облаштувати відкритий громадський простір із пішохідним фонтаном. Також проєкт включає дитячий майданчик, велоінфраструктуру та оновлені зупинки громадського транспорту.

Частину території, де зараз розташований недобуд, пропонують використати як підземний паркінг на 85 місць, який одночасно виконуватиме функцію укриття. Над ним висадять дерева, їх ріст забезпечать спеціальні насипи.

Водночас подальша реалізація залежить і від судових процесів щодо цієї ділянки. Місто оскаржує право власності компанії «Галінвест» і очікує остаточних рішень суду, які відкриють можливість повноцінно розпочати роботи. Після завершення конкурсу планують укласти угоду з переможцями та перейти до першого етапу реалізації.