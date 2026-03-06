Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Канаді випустили золоту монету у формі української писанки

Артем Черничко 06 березня 2026
Королівський канадський монетний двір презентував золоту монету-писанку, дизайн якої присвячено темі весняного розквіту та українсько-канадським традиціям.

Центральним мотивом є багатопелюсткова троянда, що виступає символом любові, гармонії та життєвої рівноваги. Навколо неї розташовані шпичаки, які уособлюють захист і міцність, а бутони нагадують про оновлення та обіцянку нового життя. Переплетені лози, що доповнюють візерунок, втілюють ідею стійкості та постійного зростання.

Автор дизайну, канадський художник українського походження Дейв Мельничук, присвятив цю роботу пам'яті своєї бабусі та її любові до квітів. На аверсі монети розміщено профіль короля Чарльза III роботи Стівена Розаті.

«Ця яйцеподібна монета-писанка є втіленням у дорогоцінному металі багатовікового мистецтва з глибоким символізмом та вшануванням українсько-канадських традицій», — йдеться на сайті монетного двору.

Монета номіналом 250 канадських доларів виготовлена із чистого золота 99.99% проби та важить 58,5 грама.

Зображення: Royal Canadian Mint
