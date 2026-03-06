Енн Гетевей випустила похмурий сингл Burial до фільму «Мати Марія»

Голлівудська акторка Енн Гетевей повернулася до мікрофона задля своєї нової ролі у стрічці «Мати Марія» (Mother Mary). Перший сингл із саундтреку під назвою Burial уже з’явився в мережі, пише Vice.

Над створенням треку акторка працювала разом із Charli XCX, барабанщиком The 1975 Джорджем Деніелом та лауреатом «Греммі», продюсером Джеком Антоноффом. Композиція описується як смілива та дещо моторошна, що ідеально пасує до атмосфери майбутнього фільму.

У центрі сюжету «Матері Марії» — історія попзірки, чиї старі рани нагадують про себе напередодні грандіозного повернення на сцену. Головна героїня опиняється в епіцентрі складних психосексуальних стосунків зі своєю колишньою подругою та дизайнеркою костюмів Сем, яку зіграла Мікаела Коел («Я можу тебе знищити»).

Режисером і сценаристом картини виступив Девіду Лоурі, відомий за стрічками «Історія примари» та «Легенда про Зеленого лицаря». Також у фільмі з’являться Гантер Шафер, FKA twigs та Кая Гербер.

Світова прем’єра «Матері Марії» відбудеться 17 квітня 2026 року.