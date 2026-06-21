Бренд Rikky Hype розкритикували за проєкт до Дня батька про «мінімальне включення» татів у виховання

Український бренд Rikky Hype до Дня батька опублікував фотопроєкт про стереотипи щодо татів і нерівномірний розподіл батьківської відповідальності. Допис викликав критику в соцмережах: частина користувачів обурилася такій комунікації саме у святковий день.

На фото чоловіки тримають картонні таблички з іронічними фразами: «Я зразковий батько, адже іноді проводжу час з дитиною», «Я герой, бо купив продукти додому», «Можу собі дозволити піти за хлібом і не повернутися», «Я працюю, а дитина — обов’язок жінки».

У дописі Rikky Hype пояснив, що хотів говорити не лише про святковий бік батьківства, а і про різні очікування від матерів і татів, які досі є в суспільстві.

«Турбота батька найчастіше викликає захоплення, хоча має бути нормою: прогулянка з дитиною, її виховання, допомога в побуті — це така ж природна частина батьківства, як і материнства», — йдеться в дописі.

Також бренд наголосив, що говорити про це особливо непросто під час війни, коли тисячі українських батьків захищають країну на фронті, перебувають далеко від дітей або не можуть щодня брати участь у їхньому житті. У Rikky Hype зазначили, що важливо розрізняти батьків, які не мають можливості бути поруч, і тих, хто має таку можливість, але не бере повної участі у вихованні.

Під постом користувачі розкритикували бренд за вибір дати й подачу. Вони писали, що День батька мав би бути приводом подякувати залученим і відповідальним татам, а не акцентувати на негативних прикладах. Деякі коментатори також наголошували на контексті війни: багато українських батьків зараз служать, загинули, працюють далеко від родин або спілкуються з дітьми на відстані.

Окремо користувачі порівнювали цю комунікацію з Днем матері й запитували, чи зробив би бренд подібний допис про матерів у їхнє свято.

Водночас інші користувачі підтримали Rikky Hype. Вони писали, що проблема відсутніх або мало залучених батьків справді існує, а догляд за дитиною, побут і виховання мають бути спільною відповідальністю обох батьків.