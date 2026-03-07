War Child випустила благодійний альбом на підтримку дітей, постраждалих від війни

Благодійна організація War Child випустила альбом HELP (2): усі кошти з його продажів і стримінгу спрямують на допомогу постраждалим від війни дітям по всьому світу, зокрема в Україні. Про це повідомляють NME та Consequence Sound.

HELP (2) став продовженням альбому HELP 1995 року, записаного на підтримку дітей, постраждалих від війни в Боснії. Тоді до релізу долучилися Radiohead, Blur, Шинейд О’Коннор і Smokin’ Mojo Filters. Було продано понад 700 тисяч копій альбому і зібрано більше £1,25 мільйона.

Новий реліз записували переважно протягом одного тижня в листопаді 2025 року на студії Abbey Road. Продюсером платівки став Джеймс Форд (Arctic Monkeys, Blur, Gorillaz, Florence + The Machine).

До HELP (2) увійшли 23 треки від Depeche Mode, Pulp, Beck, Fontaines D.C., Олівії Родріго, Деймона Албарна, Blur, Big Thief, Sampha, Foals, Wet Leg, Young Fathers, Oasis і Arctic Monkeys.

Для Arctic Monkeys композиція Opening Night стала першою новою піснею за чотири роки. За словами Форда, її створили на основі давнього демо Алекса Тернера часів альбому AM, яке музиканти допрацювали для релізу.

Олівія Родріго записала кавер на The Book of Love гурту The Magnetic Fields, а Fontaines D.C. — на Black Boys on Mopeds Шинейд О’Коннор. Depeche Mode представили свою версію Universal Soldier, а Pulp — трек Begging for Change, який Джарвіс Кокер довго не завершував і повернувся до нього саме для цього проєкту.

Oasis додали до альбому бонус — лайв-запис Acquiesce, зроблений під час концерту на стадіоні Wembley 28 вересня 2025 року. Трек доступний лише у фізичних форматах: як окремий 7-дюймовий сингл у вініловому виданні та як прихований бонус у подвійній CD-версії. На стримінгових сервісах його немає. Це також перший фізичний реліз гурту після возз’єднання у 2025 році.

Креативним директором проєкту став режисер Джонатан Ґлейзер. Для візуального супроводу альбому його команда передала камери дітям в Україні, Газі, Ємені та Судані, щоб вони самі знімали частину матеріалу.