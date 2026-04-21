В Афінах планують обмежити відкриття нових готелів через наплив туристів

В Афінах розглядають можливість обмежити видачу нових дозволів на готелі. Про це під час заходу This is Athens — Agora заявив мер міста Харіс Дукас, пише Euronews.

Цю ідею почали обговорювати після того, як у грецькій столиці вже запровадили заборону на нові дозволи для короткострокової оренди в трьох районах центру міста. За словами Дукаса, влада має оцінити, скільки ще готелів потрібно Афінам, де саме вони потрібні і яке додаткове туристичне навантаження місто ще може витримати.

«Ми не маємо стати Барселоною», — сказав Дукас. Він додав, що в місті вже є перенасичені райони, які не можуть прийняти нові місця розміщення, незалежно від того, йдеться про короткострокову оренду чи готелі.

За останніми даними INSETE, в регіоні Аттика налічується майже 69 тисяч готельних місць. Із них близько 35 тисяч розташовані в центральній частині Афін. Представники готельної індустрії визнають, що останніми роками кількість готелів у столиці Греції різко зросла, а це вже ставить питання про сталий розвиток міста й самого туристичного сектору.

Зараз муніципалітет Афін запустив моніторинговий центр, який відстежуватиме вплив туризму на місто.

Під час того ж заходу президент Асоціації готелів Афін, Аттики та Аргосаронічних островів Евгеніос Василікос заявив, що місту потрібне комплексне планування туристичної інфраструктури. За його словами, швидко зростає не лише число готелів і місць короткострокової оренди, а й інших видів туристичного житла, зокрема кімнат в оренду та мебльованих апартаментів: їхня кількість збільшилася з 800 до 1200.

Василікос також нагадав, що в Барселоні з 2017 року не видають нові ліцензії на готелі, а короткострокову оренду там планують повністю заборонити з 2028 року. На його думку, Афіни мають визначити, яким місто хоче бути через 10–15 років.

Зараз Афіни є найпопулярнішим туристичним напрямком Греції. У 2025 році міжнародні прибуття там сягнули 12 мільйонів, а загальну кількість відвідувачів оцінюють майже в 10 мільйонів.