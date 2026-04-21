У США відкрили кримінальну справу проти OpenAI та ChatGPT після стрілянини в університеті

Ірина Маймур 21 квітня 2026
994

У Флориді відкрили кримінальне розслідування щодо ChatGPT та його материнської компанії OpenAI після аналізу листування між чатботом і чоловіком, якого обвинувачують у стрілянині у Флоридському державному університеті у квітні 2025 року. Про це заявив генеральний прокурор штату Джеймс Утмаєр, пише The New York Times.

За словами Утмаєра, його офіс вивчив переписку підозрюваного Фінікса Ікнера із ChatGPT перед нападом. Генпрокурор стверджує, що якби «на іншому кінці екрана була людина», її могли б звинуватити у вбивстві.

У релізі офісу генпрокурора йдеться про те, що слідство має з’ясувати, чи може OpenAI нести кримінальну відповідальність у цій справі. У межах розслідування прокуратура планує витребувати в компанії внутрішні політики, навчальні матеріали та інші документи, пов’язані з безпекою роботи чатбота. Паралельно триватиме й цивільне розслідування, про яке Утмаєр оголошував раніше цього місяця.

Слідчі долучили до доказів повідомлення, які підозрюваний надсилав ChatGPT. У день стрілянини він, зокрема, питав, як країна відреагує на напад у Флоридському державному університеті й коли біля студентського центру буває найбільше людей.

OpenAI раніше заявляла, що співпрацюватиме з офісом генпрокурора. У компанії зазначали, що створюють ChatGPT так, щоб він розумів наміри користувачів і відповідав безпечно та доречно, а також продовжують удосконалювати технологію.

Стрілянина біля студентського центру Флоридського державного університету сталася у квітні 2025 року. Тоді загинули двоє дорослих, ще шестеро людей дістали поранення. Фінікс Ікнер, якого обвинувачують у нападі, перебуває під вартою в очікуванні суду.

Фото: Tim Witzdam / Unsplash
