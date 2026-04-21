Першопроходець електронної музики Жан-Мішель Жарр закликав прийняти ШІ в мистецтві

Іван Назаренко 21 квітня 2026
427
Жан-Мішель Жарр розкритикував реакцію музичної та кіноіндустрії на розвиток штучного інтелекту, назвавши її надто консервативною і «анти-ШІ». Про це повідомляє The Guardian.

На його думку, замість того, щоби боятися, індустрії мають адаптуватися до нової технології. Так само, як колись прийняли звук у кіно чи електронну музику.

Музикант вважає, що ШІ не знищить творчість, а навпаки, відкриє нові жанри та підходи. За його словами, саме з такими інструментами з’являться «кіно майбутнього» й нові напрями в музиці.

Ця позиція контрастує з побоюваннями інших артистів, зокрема Елтона Джона і Дуа Ліпи, які критикують використання їхніх робіт для навчання ШІ без компенсації.

Сам Жарр каже, що нинішній стан ШІ нагадує Дикий Захід. Але водночас наголосив, що запозичення і впливи завжди були частиною мистецтва, адже нові ідеї часто виникають як поєднання вже наявних.

Музикант проводить паралелі з власним досвідом. Коли він починав грати електронну музику у 1970-х, частина академічних музикантів сприймала це як загрозу і навіть намагалася саботувати виступи. Поступово саме ці інновації стали новим стандартом.

Жарр також порівнює ШІ із технологічними проривами минулого. На його думку, такі інструменти не замінюють митців, а створюють умови для появи нових, як це свого часу сталося із Джимі Гендріксом чи режисерами на кшталт Квентіна Тарантіно.

Фото: Nalimer / Wikimedia Commons
