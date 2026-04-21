Deezer заявив, що майже половина нової музики на платформі згенерована ШІ

Музичний сервіс Deezer повідомив, що повністю згенеровані штучним інтелектом треки тепер становлять 44 % усіх нових щоденних завантажень на платформі. Йдеться про майже 75 тисяч таких композицій на день, або понад 2 мільйони на місяць.

У компанії зазначають, що попри такий обсяг завантажень частка прослуховувань ШІ-музики залишається низькою і становить від 1 % до 3 % усіх стримів. Водночас Deezer стверджує, що 85 % прослуховувань повністю згенерованих треків мають ознаки шахрайства, тому сервіс їх демонетизує і не враховує у виплатах роялті.

Deezer також повідомив, що більше не зберігає hi-res-версії треків, створених ШІ. Такі композиції платформа виявляє, маркує і прибирає з алгоритмічних рекомендацій, а також не додає до редакційних плейлистів.

У сервісі нагадали, що інструмент для виявлення ШІ-музики працює із січня 2025 року. За цей час кількість таких завантажень зросла з 10 тисяч до 75 тисяч на день. У червні Deezer став, за власними словами, першою і поки єдиною стримінговою платформою, яка прямо маркує музику, згенеровану ШІ. У 2025 році сервіс уже виявив і позначив понад 13,4 мільйона таких треків.

Гендиректор Deezer Алексіс Лантерньє заявив, що музика, створена ШІ, уже перестала бути маргінальним явищем. За його словами, компанія сподівається, що вся музична індустрія долучиться до захисту прав артистів і до прозорішого маркування такого контенту для слухачів. Від січня Deezer також ліцензує свою технологію виявлення AI-музики для інших учасників ринку.

Окремо компанія нагадала про міжнародне опитування, проведене разом з Ipsos у восьми країнах. Воно показало, що 97 % респондентів не змогли відрізнити музику, повністю згенеровану ШІ, від написаної людьми. Ще 80 % вважають, що такі треки мають бути чітко позначені для слухачів, а 52 % виступають проти їхнього включення до основних чартів поряд із людською музикою.