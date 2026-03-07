Верховний Суд залишив чинним рішення про спільне проживання однією сім’єю двох чоловіків

Верховний Суд залишив у силі рішення про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю двох чоловіків і відхилив касаційну скаргу громадського руху «Всі разом!». Про це повідомляє ГО «Інсайт».

Ідеться про справу № 754/12856/24. Її ініціювала пара Зорян Кісь та Тимур Левчук, яка, за матеріалами суду, проживає разом із 2013 року. У 2017 році вони провели цивільну церемонію одруження, а у 2021-му уклали шлюб онлайн у штаті Юта (США). Зорян Кісь працює дипломатом і перебуває у довготерміновому відрядженні за кордоном. Після його призначення пара просила направити їх разом як членів сім’ї, однак Міністерство закордонних справ відмовило через чинне визначення шлюбу в українському законодавстві.

У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва задовольнив заяву та встановив факт спільного проживання однією сім’єю. Суд дослідив свідчення, спільні документи й інші матеріали, що підтверджували ведення спільного побуту. Громадський рух «Всі разом!» оскаржив рішення, однак 10 вересня 2025 року Київський апеляційний суд закрив апеляційне провадження, зазначивши, що рішення не стосується прав чи обов’язків організації.

Верховний Суд погодився з цим висновком. У постанові наголошено, що особа або організація, яка не брала участі у справі, може оскаржити рішення лише тоді, коли воно безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів або обов’язків. Суд зазначив, що встановлення факту спільного проживання однією сім’єю стосується виключно двох осіб і має юридичні наслідки саме для них.

«Це колосальний прецедент. Жодна гомофобна чи консервативна організація не зможе використовувати суди як інструмент для переслідування чи скасування рішень на користь ЛГБТІ+ людей, прикриваючись «суспільною мораллю». Держава захистила межі приватного життя», — зазначили в ГО «Інсайт».

Також суд відкинув аргумент про те, що таке рішення є «легалізацією одностатевих шлюбів». У постанові зазначено, що встановлення юридичного факту спільного проживання не є законотворчою діяльністю і не означає запровадження інституту одностатевого шлюбу.