Білий дім опублікував відео ударів по Ірану з кадрами бойовиків та відеоігор

Ірина Маймур 07 березня 2026
Білий дім опублікував у соцмережі X відео, яке поєднує кадри реальних ракетних ударів по Ірану з фрагментами фільмів, відеоігор і мемів, пише The Washington Post.

Ролик з’явився менш ніж за тиждень після авіаудару, внаслідок якого загинули десятки дітей в іранській початковій школі, і через день після того, як Пентагон назвав імена двох із шести американських військових, убитих дроном.

Відео під назвою «Правосуддя по-американськи» («Justice the American Way») містить фрагменти з фільмів «Найкращий стрілець», «Залізна людина-2», «Грім у тропіках», «Гладіатор», «Хоробре серце» й «Джон Вік», серії відеоігор Mortal Kombat та аніме «Dragon Ball Z». Ролик активно поширювали посадовці адміністрації Дональда Трампа.

У мережі відео викликало критику. Частина користувачів назвала його недоречним через поєднання кадрів війни з розважальним контентом. Продюсер, актор, ліберальний подкастер і колишній спічрайтер президента Барака Обами Джон Фавро написав у X: «Маленькі дівчатка загинули. Шестеро американців загинули. Це не відеогра. Це, чорт забирай, війна».

Ролик став частиною медіастратегії Білого дому, яка спрямована на висвітлення серйозних політичних питань через популярний онлайн-контент. Адміністрація також опублікувала відео з рядками «Kaboom, kablow» із вірусного реп-треку «Bazooka» та ролик із кадрами вибухів під музику з мультсеріалу «Губка Боб Квадратні Штани».

Пізніше з’явилося відео з посиланням на гру «Grand Theft Auto: San Andreas», де поверх кадрів із вибухами з’являється напис «Wasted», який у грі означає смерть персонажа.

Невідомо, чи отримував Білий дім дозвіл на використання фрагментів із різних франшиз. Актор Бен Стіллер заявив, що уряд не мав дозволу використовувати сцену з його фільму «Грім у тропіках» і закликав видалити ролик.

Водночас частина прихильників Дональда Трампа підтримала такий підхід. Директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг, поширюючи відео з кадрами ударів і фрагментами гри «Call of Duty: Modern Warfare 3», написав: «Перемоги в чат, хлопці» («W’s in the chat, boys»).

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що адміністрація продовжить демонструвати «приклади знищення балістичних ракет, виробничих потужностей та мрій Ірану про володіння ядерною зброєю в режимі реального часу».

Експерти з медіа зазначають, що такі відео можуть мобілізувати політичну підтримку і водночас віддаляти аудиторію від людських втрат війни. Ветерани також критикують підхід: ветеран війни в Іраку Коннор Кріхен написав, що «війна — це не відеогра, і не варто ставитися до неї легковажно».

У конфлікті з Іраном беруть участь понад 50 тисяч американських військових. Шестеро з них уже загинули під час іранських ударів у відповідь, а Дональд Трамп заявив, що до завершення кампанії «ймовірно, будуть нові втрати».

