Фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув ще дві нагороди у США — за кращі сценарій та операторську роботу

Українська документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» продовжує збирати престижні нагороди. Режисер Мстислав Чернов отримав нагороду Гільдії сценаристів Америки (WGA) за найкращий сценарій, а також разом із Алексом Бабенком став лауреатом премії Американського товариства кінооператорів (ASC). Про це йдеться на сайтах організацій WGA та ASC.

За премію Гільдії сценаристів фільм «2000 метрів до Андріївки» змагався з документальними стрічками «Становлення Led Zeppelin» (Becoming Led Zeppelin) та «Білий від страху» (White with Fear).

Інші ключові переможці WGA 2026:

Найкращий оригінальний сценарій: Раян Куглер («Грішники»);

Найкращий адаптований сценарій: Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою» — екранізація роману Томаса Пінчона «Винокрай»);

Найкращий драматичний та новий серіал: «Пітт»;

Найкращий комедійний серіал: «Кіностудія»;

Найкращий лімітований серіал: «Вмерти заради сексу».

Водночас на 40-й церемонії Американського товариства кінооператорів (ASC), Мстислав Чернов та Алекс Бабенко здобули перемогу в категорії «Документальний фільм». Це була перша номінація для українських кінематографістів на цю премію.

У документальній категорії українська стрічка змагалася з роботами Брендона Сомерхолдера («Зустрінь мене у світлі надії») та Ларса Ерленда Тубааса Оймо і Тора Едвіна Еліассена («Народні казки»).

«2000 метрів до Андріївки» — друга повнометражна робота Чернова. Фільм документує шлях бійців Третьої окремої штурмової бригади до звільнення села Андріївка поблизу Бахмута. Від українських позицій його відділяють два кілометри замінованої лісосмуги, які військові проходять метр за метром.