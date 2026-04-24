LEGO вперше випустить набір за мотивами «Шрека» — до 25-ліття франшизи

Компанія LEGO Group у співпраці з Universal представила перші офіційні конструктори, присвячені культовій анімаційній франшизі DreamWorks. Реліз приурочили до 25-річчя виходу першого фільму про «Шрека».

Головною новинкою став деталізований колекційний набір із 1403 деталей. Він дозволяє зібрати рухомі фігури Шрека та Віслюка, а також включає ексклюзивну мініфігурку Кота у чоботях.

Композиція розміщена на базі-діорамі у вигляді болота з табличкою «Beware Ogre!». Фанати знайдуть у наборі безліч відсилок до фільму — соняшники, цибулю та блакитну квітку з червоними колючками.

Для фанатів лаконічних фігурок випустили набір серії BrickHeadz на 259 деталей. Він містить квадратні версії Шрека, Віслюка та Пряні з його характерними ґудзиками з глазурі.

Вихід наборів приурочили до майбутньої прем'єри «Шрека-5», яка запланована на 2027 рік. Передзамовлення вже стартувало, старт продажів — 1 червня 2026 року.