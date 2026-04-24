У Києві запускають підписку на паркування авто зі знижкою у 90%

Іван Назаренко 24 квітня 2026
У Києві з 27 квітня змінюють тарифи на паркування та запускають новий формат оплати — місячні абонементи для платників податків. Про це повідомили в КМДА.

Йдеться про майданчики комунального підприємства «Київтранспарксервіс».

  • І зона — 40 грн/год
  • ІІ зона — 30 грн/год
  • ІІІ зона — 10 грн/год

Паралельно місто вводить підписку на паркування зі знижкою до 90%. Оформити її можна буде через застосунок «Київ Цифровий» з того ж дня.

Вартість абонементів:

  • ІІІ зона — 299 грн/місяць
  • ІІ зона — 999 грн/місяць
  • без обмежень по місту — 1499 грн/місяць

Підписка доступна для фізичних осіб, які сплачують податки в Києві, зокрема найманих працівників, ФОП і власників майна. Студенти зможуть скористатися нею лише за наявності оподатковуваного доходу.

Статус платника податків підтверджуватиметься через цифрову верифікацію в застосунку. Після оформлення абонемент автоматично прив’язується до номера авто, тож окремо запускати паркування не потрібно — інспектори бачитимуть оплату в системі.

Як каже заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, ця пропозиція націлена на розвиток культури використання спільного простору.

До кінця 2026 року одна людина зможе оформити не більше двох таких абонементів на місяць без додаткового підтвердження прав на автомобіль.

Фото: Kostiantyn Vierkieiev / Unsplash
