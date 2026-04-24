У Туреччині обмежили доступ до соцмереж дітям до 15 років

Парламент Туреччини підтримав законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років. Документ зобов’язує платформи запровадити перевірку віку, інструменти батьківського контролю та швидко реагувати на контент, який вважатимуть шкідливим, пише Associated Press.

Йдеться, зокрема, про такі платформи, як YouTube, TikTok, Facebook та Instagram. Також нові правила поширюються на компанії, що працюють з онлайн-іграми: вони повинні будуть призначити представника в Туреччині для контролю за виконанням вимог. Серед можливих санкцій — штрафи та обмеження пропускної здатності інтернету з боку турецького регулятора у сфері зв’язку.

Тепер документ має підписати президент Реджеп Таїп Ердоган. На це в нього є 15 днів. AP зазначає, що ухвалення законопроєкту відбулося за тиждень після нападу в школі в Кахраманмараші, після якого поліція почала перевіряти онлайн-активність нападника, щоб з’ясувати мотиви.

Головна опозиційна сила країни — Республіканська народна партія (CHP) — розкритикувала ініціативу. У партії заявили, що дітей потрібно захищати «не заборонами, а політикою, заснованою на правах».

Подібні обмеження вже запровадили або розглядають і в інших країнах. Ідеться, зокрема, про Австралію, Індонезію, Іспанію, Францію та Велику Британію.