Netflix зніме серіал за фільмом «Щоденники няні» — Скарлетт Йоганссон повертається як продюсерка

Стримінгова платформа Netflix готує серіальну адаптацію стрічки «Щоденники няні». До проєкту повертається Скарлетт Йоганссон, яка зіграла головну роль у фільмі 2007 року, але цього разу працюватиме як виконавча продюсерка, пише screenrant.

Над серіалом також працюватимуть Ґреґ Берланті, Емі Чозік і Дженні Бікс.

Новий проєкт заснований на однойменному романі Емми Маклафлін і Ніколи Краус 2002 року. У центрі історії — випускниця коледжу Енні Бреддок, яка влаштовується нянею до заможної родини, після чого її життя різко змінюється. Сценарієм серіалу займаються Емі Чозік і Дженні Бікс, вони ж стануть шоуранерками.

Оригінальний фільм «Щоденники няні» вийшов у 2007 році. Його зняли Шарі Спрінгер Берман і Роберт Пульчіні, а крім Йоганссон, у стрічці зіграли Лора Лінні, Пол Джаматті, Аліша Кіз і Кріс Еванс.

У прокаті фільм зібрав $47,8 мільйона. На Rotten Tomatoes він має 34 % від критиків і 51 % від глядачів.

Акторський склад серіалу поки не оголошували. Дати виходу в нового проєкту теж наразі немає.