Шнобелівську премію вперше вручатимуть у Європі через візові обмеження в США

Щорічну церемонію вручення Шнобелівської премії — сатиричної відзнаки за наукові досягнення — уперше перенесуть із США до Європи. Організатори пояснили рішення занепокоєнням щодо отримання американських віз учасниками, пише Associated Press.

36-та церемонія відбудеться в Цюриху. Зазвичай її проводять у США у вересні — за кілька тижнів до оголошення лауреатів Нобеля. Премію організовує журнал наукового гумору «Аннали неймовірних досліджень» (Annals of Improbable Research).

«За останній рік нашим гостям стало небезпечно відвідувати країну. Ми не можемо із чистою совістю просити нових лауреатів чи міжнародних журналістів їхати цього року до США», — повідомив у коментарі Associated Press ведучий церемонії та редактор журналу Марк Абрагамс.

Рішення ухвалили на тлі жорсткої імміграційної політики президента Дональда Трампа, зокрема депортацій людей, які перебувають у США незаконно, а також посилення контролю над студентськими й обмінними візами.

Упродовж попередніх 35 років лауреати приїздили до США по нагороди. Однією з традицій церемонії був «дощ» із паперових літачків.

Торік серед переможців була команда дослідників із Японії, яка вивчала, чи допоможе фарбування корів під зебру захистити їх від укусів мух. Інша група з Африки та Європи досліджувала, які види піци полюбляють ящірки.

Серед лауреатів року також — група європейських учених, які з’ясували, що вживання алкоголю іноді покращує здатність говорити іноземною мовою, та дослідник, який десятиліттями вивчав ріст нігтів.

Торік четверо з десяти лауреатів вирішили не їхати до Бостона на церемонію. У попередні роки її проводили в Гарвардському університеті, Массачусетському технологічному інституті та Бостонському університеті.

Цьогорічну церемонію організовують у співпраці із закладами Швейцарського федерального технологічного інституту й Цюрихського університету.

За словами Абрагамса, надалі премію планують вручати в Цюриху раз на два роки, а в проміжках — в інших містах Європи. Повернення церемонії до США наразі не планують.