Netflix анонсував лайв-екшен-серіал за «Скубі-Ду»

Стримінг Netflix показав перший кадр лайв-екшен-серіалу «Scooby-Doo: Origins», який переосмислює історію «Містичної корпорації».

На фото представили ключових героїв — Дафну (Маккенна Грейс), Шеггі (Таннер Хаген), Велму (Еббі Райдер Фортсон) та Фреда (Максвелл Дженкінс). Водночас самого Скубі-Ду на перших зображеннях немає, ймовірно, персонажа додадуть пізніше за допомогою комп'ютерної графіки.

Jinkies!! The scooby gang has started production on SCOOBY-DOO: ORIGINS!



• Mckenna Grace as Daphne

• Tanner Hagen as Shaggy

• Abby Ryder Fortson as Velma

• Maxwell Jenkins as Fred pic.twitter.com/jwpaGLKUUU — Netflix (@netflix) April 24, 2026

Серіал складатиметься з восьми епізодів і стане сучасним переосмисленням франшизи «Скубі-Ду», яка існує понад 50 років. Сюжет шоу повернеться до першої справи команди.

Події розгортаються під час останнього літа героїв у таборі. Шеггі та Дафна опиняються в центрі містичної історії навколо загубленого цуценяти породи дога, яке може бути свідком надприродного вбивства. До них приєднуються Велма та новачок Фред — разом вони намагаються розкрити справу, що поступово затягує їх у небезпечну історію.

Шоураннерами проєкту стали Джош Аппелбаум і Скот Розенберг. Режисером виступає Тобі Хейнс, а виробництвом займається Warner Bros. Television.