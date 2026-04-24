Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Netflix анонсував лайв-екшен-серіал за «Скубі-Ду»

Іван Назаренко 24 квітня 2026
59

Стримінг Netflix показав перший кадр лайв-екшен-серіалу «Scooby-Doo: Origins», який переосмислює історію «Містичної корпорації».

На фото представили ключових героїв — Дафну (Маккенна Грейс), Шеггі (Таннер Хаген), Велму (Еббі Райдер Фортсон) та Фреда (Максвелл Дженкінс). Водночас самого Скубі-Ду на перших зображеннях немає, ймовірно, персонажа додадуть пізніше за допомогою комп'ютерної графіки.

Серіал складатиметься з восьми епізодів і стане сучасним переосмисленням франшизи «Скубі-Ду», яка існує понад 50 років. Сюжет шоу повернеться до першої справи команди.

Події розгортаються під час останнього літа героїв у таборі. Шеггі та Дафна опиняються в центрі містичної історії навколо загубленого цуценяти породи дога, яке може бути свідком надприродного вбивства. До них приєднуються Велма та новачок Фред — разом вони намагаються розкрити справу, що поступово затягує їх у небезпечну історію.

Шоураннерами проєкту стали Джош Аппелбаум і Скот Розенберг. Режисером виступає Тобі Хейнс, а виробництвом займається Warner Bros. Television.

Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.