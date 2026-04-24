World Press Photo назвала найкращу фотографію 2025 року

Іван Назаренко 24 квітня 2026
Організація World Press Photo Foundation оголосила володаря головної нагороди 2025 року. Титул «Фото року» отримала світлина Separated by ICE авторства Керол Гузі.

Знімок зроблений в будівлі федерального суду в Нью-Йорку. На ньому двоє дівчат намагаються втримати батька, якого хапають представники імміграційної служби США. Йдеться про мігранта з Еквадору на ім’я Луїс, котрий, за словами родини, не мав кримінального минулого та був єдиним годувальником.

Цей епізод зняли у серпні 2025 року для газети Miami Herald. Світлина перемогла серед 57 376 робіт від понад 3 тисяч фотографів з усього світу.

Журі відзначило емоційну силу знімка і його контекст. За словами голови журі Кіри Поллак, фото фіксує момент, коли сім’ю розлучають, і показує «реальність, яку неможливо ігнорувати». Вона описала кадр як документ страху, безсилля і невизначеності.

Авторка зазначила, що фото має бути болючим для глядача і привертати увагу до наслідків імміграційної політики. За її словами, ця нагорода — не про неї, а про людей, які погодилися розповісти свою історію.

Крім того, нещодавно World Press Photo визнала світлину українського фотографа Євгена Малолєтки найкращою роботою у регіоні «Європа».

