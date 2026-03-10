ChatGPT допомагає виявляти випадки ритуального насильства в Британії

У Великій Британії правоохоронці та органи захисту вразливих осіб фіксують зростання повідомлень про організоване ритуальне насильство, пише Digital Trends.

Однією з причин називають ChatGPT: постраждалі дедалі частіше звертаються до чатбота, щоб осмислити травматичний досвід, після чого повідомляють про злочини, пов’язані із сатанізмом, чаклунством і духовним насильством.

Групи підтримки повідомляють про зростання звернень упродовж останніх 18 місяців. У Національній асоціації людей, які зазнали насильства в дитинстві (Napac), кажуть, що заявники телефонують на гарячу лінію та зазначають, що дізналися про неї через ChatGPT.

Такі злочини, класифіковані як «чаклунство, одержимість духами та духовне насильство», зазвичай включають сексуальне насильство й жорстокість, поєднані з ритуальними елементами, спрямованими на контроль над жертвами. Серед виконавців є різні — від насильницьких сімей до організованих мереж і педофільських угруповань.

Національна рада керівників поліції (NPCC) створила спеціальну робочу групу та запускає навчання для підрозділів по всій країні. Це стало відповіддю на дослідження, яке показало: наявні вироки охоплюють лише частину реальних випадків.

Генеральна директорка Napac Габріель Шоу зазначає, що за останні півтора року організація фіксує стале зростання повідомлень про ритуальне насильство, що відрізняється від звичних тенденцій. Раніше кількість звернень зазвичай зростала навколо дат із «надприродним» символічним значенням, однак нині ця динаміка змінилася.

«За останні шість-дванадцять місяців ми отримуємо звернення на лінію підтримки Napac від людей, які кажуть: “Мене направив до вас ChatGPT”», — сказала Шоу.

За її словами, люди використовують ШІ як інструмент для саморефлексії та своєрідної терапії, і будь-який шлях до професійної допомоги має значення.

З 1982 року лише в 14 кримінальних справах офіційно визнавали ритуальні практики в контексті сексуального насильства. Клінічна психологиня Еллі Генсон, яка торік досліджувала проблему, вважає, що ці вироки відображають лише частину реальних випадків. Ритуальні деталі довго ускладнювали розслідування таких справ. Оскільки описи часто звучать «фантастично», правоохоронна система ставилася до них із недовірою і відкидала частину повідомлень.

Торік у Шотландії засудили членів педофільського угруповання, які видавали себе за відьом і чаклунів, — це один із небагатьох вироків у подібних справах. Експерти зазначають, що такі випадки залишаються радше винятком.

Цього місяця NPCC, Napac і Hydrant Programme випустили офіційне зведення для фахівців щодо злочинів, пов’язаних із чаклунством, одержимістю духами та духовним насильством. Мета — підготувати правоохоронців до роботи з такими справами, коли постраждалі звертаються по допомогу.

У Napac зазначають: якщо ChatGPT допомагає людям звернутися по професійну підтримку, це можна вважати позитивним сигналом.