Новий сезон «Ріка і Морті» вийде 24 травня — автори обіцяють хіти, створені реальними людьми, а не ШІ

Іван Назаренко 12 березня 2026
Новий сезон мультсеріалу «Рік і Морті» вийде 24 травня на каналі Adult Swim. Дев’ятий сезон продовжить історію ексцентричного науковця Ріка та його онука Морті, які постійно потрапляють у дивні пригоди в різних вимірах, пише The Hollywood Reporter.

Президент Adult Swim Майкл Оувелін заявив, що нові епізоди можуть стати одними з найкращих у серіалі. За його словами, команда продовжує вкладати у шоу абсурдну кількість таланту і креативу, а глядачів чекають божевільні висококонцептуальні ідеї та сильна робота з персонажами.

Автори шоу теж підігрівають інтерес до нового сезону. У жартівливому описі йдеться, що дев'ятий сезон — це суцільні хіти, створені реальними людьми, а не штучним інтелектом.

Очікування від нового сезону пов’язані і з тим, що попередній — восьмий — частина фанатів вважала слабшим за звичні стандарти серіалу. Шоуранер Скотт Мардер раніше заявляв, що дев’ятий сезон має довести, що у творців ще повний бак ідей.

«Рік і Морті» залишається одним із найуспішніших анімаційних серіалів на кабельному телебаченні США. Проєкт неодноразово очолював рейтинги комедій і отримав дві премії «Еммі» за найкращий мультсеріал.

