Пісню представниці Румунії на «Євробаченні» розкритикували через текст про удушення

Пісню «Choke Me» представниці Румунії на «Євробаченні-2026» Александри Капітанеску закликають заборонити. Активісти, які виступають проти сексуального насильства, вважають, що трек романтизує небезпечну практику удушення під час сексу, повідомляє The Guardian.

У трихвилинній пісні слова «души мене» повторюються 30 разів, звучать фрази «важко дихати», «я хочу, щоб ти мене задушив» та «зроби так, щоб мої легені вибухнули».

Професорка права Даремського університету Клер Макглінн заявила, що постійне повторення таких фраз свідчить про «тривожне нехтування здоров’ям та добробутом молодих жінок». На її думку, вибір цієї пісні Румунією та її просування в межах Євробачення є прикладом безрозсудної нормалізації небезпечних практик.

Макглінн послалася на нові медичні дослідження, які вказують на ризики для здоров’я. Зокрема, торік дослідження показало, що понад половина людей віком до 35 років мали такий досвід, а майже третина помилково вважала, що існують безпечні способи це робити.

Також, за її словами, дослідження зафіксували зміни в мозку жінок, які неодноразово переживали удушення під час сексу. Йдеться, зокрема, про маркери ушкодження мозку та порушення, пов’язані з депресією і тривожністю.

Макглінн додала, що її особливо турбує нормалізація таких практик, яка змушує частину жінок відчувати, ніби вони мають погоджуватися на це, навіть якщо внутрішньо сприймають це як неправильне.

У мережі частина фанатів Євробачення також закликає дискваліфікувати румунську заявку або змінити текст пісні.

Сама Александра Капітанеску захистила композицію. За її словами, ці образи є метафорою стану, коли людину переповнюють сильні емоції та невпевненість у собі.