Львів пропонує уряду запровадити штрафи та єдині правила для електросамокатів

Львівська міська рада готує звернення до Кабінету Міністрів із закликом розробити єдині державні норми для пересування на електросамокатах, моноколесах та електровелосипедах. Про це повідомили в міській раді.

Мер міста Андрій Садовий запропонував організувати у Львові круглий стіл за участі представників уряду, поліції, операторів прокату й експертів. Мета — створити єдині правила для приватного та прокатного електротранспорту, запровадити механізми покарання за порушення та підвищити безпеку пішоходів.

У департаменті міської мобільності зазначили, що місто вже має досвід співпраці з великими операторами (Bolt, E-WINGS, JET), завдяки чому впроваджено низку технічних обмежень:

Обмеження швидкості до 15 км/год у центральній частині та на вулицях із вузькими тротуарами.

Заборона паркування самокатів у пішохідній зоні центру; визначення спеціальних місць для паркування.

Міська влада планує розширити ці правила на інші райони міста та посилити контроль за паркуванням. Водночас фахівці наголошують, що лише зміни на рівні державного законодавства дозволять ефективно притягувати порушників до відповідальності.