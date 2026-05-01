Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Львів пропонує уряду запровадити штрафи та єдині правила для електросамокатів

Артем Черничко 01 травня 2026
Львівська міська рада готує звернення до Кабінету Міністрів із закликом розробити єдині державні норми для пересування на електросамокатах, моноколесах та електровелосипедах. Про це повідомили в міській раді.

Мер міста Андрій Садовий запропонував організувати у Львові круглий стіл за участі представників уряду, поліції, операторів прокату й експертів. Мета — створити єдині правила для приватного та прокатного електротранспорту, запровадити механізми покарання за порушення та підвищити безпеку пішоходів.

У департаменті міської мобільності зазначили, що місто вже має досвід співпраці з великими операторами (Bolt, E-WINGS, JET), завдяки чому впроваджено низку технічних обмежень:

  • Обмеження швидкості до 15 км/год у центральній частині та на вулицях із вузькими тротуарами.
  • Заборона паркування самокатів у пішохідній зоні центру; визначення спеціальних місць для паркування.

Міська влада планує розширити ці правила на інші райони міста та посилити контроль за паркуванням. Водночас фахівці наголошують, що лише зміни на рівні державного законодавства дозволять ефективно притягувати порушників до відповідальності.

Фото: Львівська міська рада
Мітки
Новини
Читайте також
Латвія організувала акцію протесту проти участі Росії на Венеційській бієнале В італійському місті власників собак зобов'язали прибирати сечу улюбленців У Швеції колишній склад IKEA перетворять на музей меблів До нового фільму «Відьма з Блер» долучили творців оригіналу після їхньої критики
Цвітна капуста: як овоч без амбіцій став головною стравою 01 травня 2026 Біжи, атлете, біжи: як спортсменам вдається бити дедалі більше рекордів? 01 травня 2026 Lambiek Jazz: що спільного в пива і джазу? 30 квітня 2026 «Монті Пайтон» від А до Я: абетка творчості апостолів абсурду 30 квітня 2026 Сюр на паличці: як Сальвадор Далі створив логотип Chupa Chups 28 квітня 2026 «Напівлюдина»: яким вийшов новий серіал творця «Оленяти» 27 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.