Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Швеції колишній склад IKEA перетворять на музей меблів

Іван Назаренко 01 травня 2026
608

Данська студія Cobe перебудує колишній склад IKEA у шведському місті Ельмгульт під новий музей меблів. Про це повідомляє Dezeen.

У будівлі відкриють Museum of Furniture Studies — інституцію, яка поєднає історію меблевого дизайну, сучасні практики та освітню платформу для дизайнерів. Раніше музей працював у Стокгольмі, але після придбання IKEA його вирішили перенести ближче до штаб-квартири бренду.

Проєкт передбачає мінімальне втручання в будівлю. Архітектори збережуть сталевий каркас, перекриття та бетонну підлогу складу, додавши лише нові великі вікна, щоб зробити простір відкритішим.

Всередині з’явиться дерев’яна конструкція з мезоніном і окремими залами. У центрі сформують двосвітловий простір, який стане головною виставковою зоною для експозицій.

На першому рівні облаштують виставкові зали й навчальні простори для воркшопів. На мезоніні розмістять відкриту колекцію з понад 800 предметів дизайну.

За словами керівника колекції Йонатана Яна, ідея — створити місце, де одночасно співіснують історія, сучасний дизайн і нові покоління авторів. Проєкт відкриють на початку 2027 року.

Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.