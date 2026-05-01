До нового фільму «Відьма з Блер» долучили творців оригіналу після їхньої критики

Ребут «Відьми з Блер: Курсова з того світу» отримає продюсерів з оригінальної команди після критики з їхнього боку. Про це повідомляє The Guardian.

До нового проєкту як виконавчих продюсерів долучили акторів Джошуа Леонарда, Майкла С. Вільямса, а також режисерів оригіналу — Едуардо Санчеза і Даніеля Мірика. У команді також буде продюсер першого фільму Грег Хейл.

Оригінальний фільм 1999 року, знятий за $35 тисяч, зібрав близько $248 мільйонів і став одним із найприбутковіших в історії кіно. У 2024 році Lionsgate разом із Blumhouse Productions анонсували нову версію, але творців першої частини до проєкту не залучили — як і до сиквелів 2000 та 2016 років.

(Source: https://t.co/7QGVnuDenu) pic.twitter.com/ly85fJMJ9n — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 30, 2026

Це викликало публічне невдоволення. Актор Джошуа Леонард, який зіграв у «Відьмі з Блер» головну роль, заявив, що це «25 років неповаги» до людей, які створили оригінал, тоді як основні прибутки отримали інші.

Художник-постановник Бен Рок також наголосив, що команду проігнорували, хоча попередні продовження не змогли повторити успіх першого фільму.

Новий фільм позиціонують як спробу перезапустити класику для нового покоління. Режисером стане Ділан Кларк, який раніше працював над короткометражними горорами.