Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ефект Тейлор Свіфт: продажі вінілу в США вперше з 80-х перевищили $1 мільярд

Артем Черничко 17 березня 2026
Американська індустрія звукозапису (RIAA) підбила підсумки 2025 року: дохід ринку сягнув рекордних $11,5 мільярда. Проте головною сенсацією стало повернення вінілу — вперше з 1983 року продажі платівок подолали позначку в $1 мільярд, пише Variety.

Продажі вінілу зростають 19-й рік поспіль. У 2025 році меломани придбали понад 46,8 мільйона копій платівок, що майже на 8% більше, ніж у 2024-му. Таким чином, вініл упевнено домінує серед фізичних форматів, приносячи втричі більше доходу, ніж CD.

Головний рушій успіху вінілу — Тейлор Свіфт. Її альбом 2025 року Life of a Showgirl розійшовся тиражем у 1,6 мільйона платівок. На другому місці Сабріна Карпентер: дві останні платівки артистки (Man’s Best Friend та Short n’ Sweet) додали до загальної скарбниці ще майже 600 тисяч проданих одиниць.

Водночас платні підписки залишаються основним джерелом доходу (82% ринку), а кількість активних акаунтів у США досягла 106,5 мільйона.

Наразі США генерують половину світового доходу від продажу вінілу. Попри те, що бум зростання 2010-х трохи сповільнився, стабільний ріст протягом майже 20 років свідчить про те, що вініл остаточно перетворився з нішевого ретрофетишу на повноцінний мейнстрим.

