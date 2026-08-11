У Перу археологи розкопали лікарню для моряків, збудовану у XVI столітті

В історичному центрі столиці Перу Ліми археологи виявили залишки лікарні XVI століття та прилеглої до неї церкви Святого Духа. Знахідку зробили під час робіт у саду святилища Святої Рози Лімської, повідомляє The Art Newspaper.

«Під час ремонтних робіт в одному із зовнішніх садів храму ми вирішили провести археологічні розкопки, оскільки знали, що колись тут стояли церква і лікарня Святого Духа — і ми їх знайшли», — розповів генеральний директор Prolima Луїс Мартін Богданович Мендоса.

За його словами, особливо важливим стало підтвердження самого існування церкви, про інтер’єр якої нині відомо небагато.

Лікарню заснував 1573 року грецький купець Мігель де Акоста для догляду за моряками та членами їхніх родин. Працювати заклад почав 1581 року. У кожній палаті був невеликий вівтар, завдяки якому пацієнти могли слухати месу просто з ліжок. При лікарні також діяла окрема каплиця.

Заклад фінансували, зокрема, коштом зборів із кораблів, які виходили з порту Кальяо, а також відрахувань із зарплат моряків. Археолог Дієго Паріона Еспіноса порівняв таку систему з приватним медичним страхуванням.

Під час розкопок археологи виявили мощений у формі «ялинки» вхід до лікарні, цегляну підлогу та стіни церкви, складені з річкового каменю. Під підлогою храму також знайшли поховальні ніші з людськими останками. Ймовірно, там могли ховати моряків, які помирали в лікарні та мали право на безкоштовне поховання.

Серед інших знахідок — валенсійська плитка XVIII століття, яку активно постачали до Ліми за часів іспанського колоніального панування.

Згодом територію використовували різні освітні та військово-морські установи. У 1817 році в колишній лікарні запрацювала Королівська морська академія Ліми, пізніше — Центральна військово-морська школа. Споруди остаточно знесли у 1940-х роках.

Історичний центр Ліми з 1991 року входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Побачити археологічні знахідки відвідувачі зможуть із 24 серпня — у річницю смерті святої Рози Лімської. Водночас знайдені людські останки виставляти не планують. Замість них для експозиції використають спеціально підготовлені музейні зразки.