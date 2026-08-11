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Над Іспанією запустять рейс для спостереження за сонячним затемненням

Кирило Шостак 11 серпня 2026
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Над Іспанією запустять рейс для спостереження за сонячним затемненням

Іспанська авіакомпанія Iberia 12 серпня запускає спеціальний рейс, пасажири якого зможуть спостерігати повне сонячне затемнення просто з літака, повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Літак рейсу IB1473 вилетить з мадридського аеропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас о 18:45, пролетить над провінцією Паленсія та повернеться до іспанської столиці.

Номер рейсу обрали невипадково — 1473 рік є роком народження астронома Миколая Коперника.

Літак планують підняти приблизно на 10 тисяч метрів. Це має зменшити вплив хмарності та атмосфери на видимість, а сам маршрут прокладуть через смугу повного затемнення.

На борту будуть не лише прості пасажири, а й науковці. Дослідники проєкту Shelios під керівництвом астронома Мігеля Серра-Рікарта планують використати політ для вивчення сонячної корони — зовнішньої частини атмосфери Сонця, яку зазвичай складно спостерігати через його яскраве світло.

Iberia також планує показувати затемнення наживо. Завдяки системі Starlink трансляцію вестимуть безпосередньо з борту літака через соцмережі авіакомпанії.

Через повне сонячне затемнення Іспанія готується до одного з найбільших туристичних напливів цього літа. За інформацією The Guardian, очікується, що спеціально заради явища в країну приїдуть близько 460 тисяч іноземців, а кількість автомобільних поїздок лише за день може зрости приблизно на 1,5 мільйона.

Головне занепокоєння влади — ризик нових лісових пожеж. Після надзвичайно спекотного та сухого липня рослинність у багатьох регіонах сильно висохла.

Прев'ю відео

Як повідомляє Bild, через це по країні посилюють заходи безпеки. На Майорці з 10 до 14 серпня до патрулювання залучили військових, які контролюватимуть дороги, доступ екстрених служб і пожежну безпеку у гірських районах.

У Валенсії тимчасово закрили природні парки й обмежили доступ до сільських туристичних маршрутів. Також заборонено паркуватися біля сухої рослинності, користуватися мангалами та запускати феєрверки.

Окремо готуються й лікарні — через ризик пошкодження очей у людей, які спробують дивитися на Сонце без спеціального захисту. Перед затемненням у країні роздавали захисні окуляри, однак шість марок окулярів уже вилучили з продажу як небезпечні.

Повну фазу затемнення можна буде побачити у смузі, що простягнеться через північ Іспанії до Балеарських островів. На Майорці вона очікується приблизно о 20:30 і триватиме близько трьох хвилин. Через великий інтерес житло у багатьох містах і селах на шляху затемнення було заброньоване ще за кілька місяців.

Фото на обкладинці: Jongsun Lee / Unsplash
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