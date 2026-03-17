Енциклопедія Britannica і словник Merriam-Webster подали до суду на OpenAI через використання їхнього контенту

Encyclopædia Britannica, Inc. — компанія, якій належать енциклопедія Britannica та словник Merriam-Webster, — подала позов проти OpenAI. Позивач стверджує, що його контент використовували для навчання штучного інтелекту без дозволу, а також звинувачує компанію в порушенні авторських прав, повідомляє TechCrunch.

У позові йдеться, що Britannica володіє авторськими правами майже на 100 тисяч онлайн-статей, які, за твердженням позивача, могли використати для навчання мовних моделей OpenAI без дозволу.

Також видавець заявляє, що відповіді ChatGPT іноді містять повні або часткові дослівні відтворення його матеріалів.

Окремо Britannica звертає увагу на використання підходу retrieval-augmented generation (RAG) — коли модель під час відповіді звертається до зовнішніх джерел, щоб отримати актуальну інформацію. За словами позивача, у цьому процесі також можуть використовуватися матеріали Britannica без належного дозволу.

Окрім порушення авторського права, Britannica звинувачує OpenAI в порушенні законодавства про торговельні марки. Йдеться про випадки, коли модель генерує недостовірну або вигадану інформацію і помилково приписує її Britannica.

У позові також зазначають, що такі сервіси, як ChatGPT, безпосередньо конкурують із класичними онлайн-видавцями, бо дають користувачам готові відповіді без переходу на сайти першоджерел. На думку позивача, це може зменшувати трафік і доходи медіа, а також ставити під загрозу доступ до перевіреної онлайн-інформації.

Britannica — не єдина компанія, яка судиться з OpenAI через авторські права. Раніше аналогічні позови подали The New York Times, Ziff Davis, а також понад десяток газет у США та Канаді, зокрема Chicago Tribune, Denver Post, Sun Sentinel, Toronto Star і Canadian Broadcasting Corporation.

Окремо Britannica вже веде схожу справу проти Perplexity.