Астрономи виявили планету з океаном магми, не схожу на жодну відому

Астрономи виявили планету, поверхня якої, ймовірно, є суцільним океаном магми. Дослідники припускають, що L98–59d може належати до нового типу рідких планет, не схожих на жодну з відомих нині. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy.

L98–59d розташована приблизно за 35 світлових років від Землі. Вона в 1,6 рази більша за нашу планету й обертається навколо невеликої червоної зорі. Раніше астрономи припускали, що на ній може бути глибокий океан рідкої води, однак новий аналіз свідчить, що вся планета, ймовірно, перебуває в густому напіврозплавленому стані.

Температура на її поверхні може сягати близько 1900°C. Дослідники також припускають, що на магматичному океані виникають великі хвилі через припливні сили сусідніх планет, а атмосфера, насичена сірководнем, може мати постійний запах тухлих яєць. Такі умови вважають непридатними для життя.

Попередні спостереження показали, що атмосфера L98–59d багата на сірку. Це не узгоджується з двома звичними типами планет такого розміру — кам’янистими або водними світами. За словами дослідників, жоден із цих варіантів не зміг би зберігати таку атмосферу протягом майже п’яти мільярдів років існування планети.

За допомогою комп’ютерного моделювання вчені реконструювали історію L98–59d від моменту її формування. Результати показали, що планета може мати глобальний океан магми, який простягається на тисячі кілометрів під поверхнею, а також, імовірно, розплавлене ядро.

«Пояснити існування цієї планети можна лише тим, що всередині неї є глибокий океан магми. Такий океан ефективно утримує гази й захищає їх від процесів, які інакше могли б їх знищити», — каже астрофізик Оксфордського університету доктор Гаррісон Ніколлс.

Автори дослідження припускають, що розплавлені планети можуть бути досить поширеними. Це, на їхню думку, означає, що астрономам варто обережніше оцінювати, чи є екзопланети потенційно придатними для життя.