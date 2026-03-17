У Києві пройде гастрофестиваль True&Local із поп-апом, крафтовими продуктами й виступом «ЩукаРиба»

Ірина Маймур 17 березня 2026
21 та 22 березня в супермаркеті «Сільпо» в ТРЦ Respublika Park у Києві відбудеться 16-й фестиваль локальної гастрономії True&Local. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Новий сезон об’єднає понад 40 крафтових виробників з усієї України, які привезуть до столиці свої продукти та весняні новинки. Організатор фестивалю — «Лавка Традицій» від «Сільпо».

На гостей чекатимуть фудмаркет і корнер із новинками від шефів та «Лавки Традицій». Зокрема, пропонуватимуть скуштувати авторські й крафтові сири компанії «Чізарня», м’ясні делікатеси виробника «М’ясоріг», кленовий і білий квас Beermaster та інші локальні продукти. Частину позицій можна буде спробувати лише на True&Local упродовж цих вихідних. На продукцію діятимуть знижки до 25 %.

На фестивалі також готуватимуть диканську качану кашу — традиційну страву з Полтавщини. Її робитиме шеф закладу «Тайський Привіт» Олександр Висоцький.

Можна буде не лише скуштувати крафтові страви і придбати натуральні продукти, а й поспілкуватися з тими, хто їх створює. На окремих зонах гостей також чекатимуть ведучий Євгеній Янович, блогери Олександр Потупа та Євгенія Каганович. Вони готуватимуть напої, проводитимуть дегустації та інші інтерактиви для присутніх.

Крім того, на фестивалі виступить фольклорний гурт «ЩукаРиба». Також на території облаштують поп-ап-зони партнерів і хелс-станцію «Сільпо Хелс» зі смузі, свіжими фруктами та овочами.

Вхід на захід вільний. Детальна програма фестивалю за посиланням.

Фото: «Сільпо»
