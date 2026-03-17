Антипремія «Золота малина» назвала найгірші фільми року: «Війна світів» із Айс К'юбом забрала п'ять «нагород»

Іван Назаренко 17 березня 2026
Антипремія «Золота малина» оголосила лауреатів за найгірші досягнення в кіно за рік. Найбільше «нагород» зібрала стрічка «Війна світів», яка отримала одразу п’ять відзнак, домінувавши в ключових категоріях. Про це повідомляє Euronews.

Найгіршим фільмом визнали «Війну світів» — сучасну адаптацію роману Герберта Веллса. Стрічку розкритикували за слабку постановку — події фільму відбуваються за робочим місцем головного героя. З державної системи, що стежить за всіма людьми у світі, він слідкує за вторгненням інопланетян на Землю. Також стрічку визнали найгіршим ремейком року.

Найгіршим актором став Айс К'юб за головну роль у «Війні світів». Його гру назвали однією з головних причин провалу фільму.

Антипремію за найгіршу жіночу роль отримала Ребел Вілсон за «Шпигунку на весіллі». Фільм позиціонувався як комедійний бойовик, але не виправдав очікувань ні критиків, ні глядачів.

Найгіршим режисером став Річ Лі з «Війною світів». Йому закидають відсутність цілісного бачення та проблеми з ритмом і подачею історії.

Найгірший сценарій також дістався «Війні світів», який написали Кенні Голде та Марк Гайман. Сюжет критикують за поверховість і слабку адаптацію класичного матеріалу.

Найгіршою акторкою другого плану стала Скарлет Роуз Сталлоне у «Стрільцях». Це одна з її перших великих ролей, яку зустріли доволі холодно.

У категорії «Найгірший актор другого плану» перемогли CGI-гноми з «Білосніжки». Їх розкритикували за неприродний вигляд і загальний візуальний стиль.

За найгірший екранний дует також відзначили гномів із «Білосніжки». Критики відверто висміяли їхню взаємодію як штучну й невиразну.

Окрему Redeemer Award (за реабілітацію репутації) отримала Кейт Гадсон за роль у «Пісні любові». Цю роботу, навпаки, оцінили позитивно, вона навіть отримала номінацію на «Оскар».

