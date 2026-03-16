«Оскар-2026»: тріумф «Однієї битви за іншою» та історичний рекорд «Грішників»

У Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії, ведучим якої був Конан О'Браєн. Головним переможцем вечора став політичний трилер Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою», що здобув шість статуеток, зокрема за найкращий фільм, найкращу режисуру та адаптований сценарій.

Другим за кількістю нагород став фільм «Грішники» Раяна Куглера, який отримав чотири призи. Серед них — нагорода за оригінальний сценарій та перемога Майкла Б. Джордана у номінації «Найкраща чоловіча роль».

Найкращою акторкою визнали Джессі Баклі за роль у драмі «Гамнет», де вона втілила образ жінки, що переживає смерть сина. Акторка зазначила, що її перемога збіглася з Днем матері у Великій Британії. «Я хотіла би присвятити це прекрасному хаосу материнського серця», — сказала вона.

Цьогорічна премія відзначилася кількома історичними моментами:

Отем Дюральд Аркапоу стала першою жінкою в історії «Оскара», яка виграла нагороду за найкращу операторську роботу («Грішники»).

Шон Пенн став четвертим актором, який отримав третій «Оскар» у кар'єрі (за роль другого плану у фільмі «Одна битва за іншою»).

Уперше було вручено нагороду за найкращий кастинг — її отримала Кассандра Кулукундіс.

Емі Медіган здобула нагороду за роль другого плану у фільмі «Зброя», повернувшись на сцену «Оскара» через 40 років після першої номінації.

Сімейна драма Йоахіма Трієра «Сентиментальна цінність» була визнана найкращим міжнародним повнометражним фільмом — це перша перемога Норвегії у цій категорії.

«Франкенштейн» Гільєрмо дель Торо отримав три нагороди: за найкращу роботу художника-постановника, дизайн костюмів, а також грим та зачіски. Статуетку за найкращі візуальні ефекти здобула стрічка «Аватар: Вогонь і попіл», а фільм «F1» забрав нагороду за найкращий звук.

Церемонія проходила в умовах посилених заходів безпеки через напружену міжнародну ситуацію та війну в Ірані. Політична тематика домінувала і в промовах лауреатів.

Нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка «Містер Ніхто проти Путіна», яка розповідає про вчителя, що бореться проти репресивних правил у своїй російській школі. Співрежисер фільму Девід Боренштейн заявив, що ця картина про те, «як ви втрачаєте свою країну».

Найкращим анімаційним фільмом став хіт від Netflix «Кейпоп-мисливиці на демонів», який також отримав приз за найкращу пісню — «Golden». Режисерка Меггі Канг назвала цю перемогу важливою віхою для корейської культури у світовому кінематографі.