Після Maison Margiela Джон Гальяно запускає новий проєкт із Zara

Ірина Маймур 18 березня 2026
Іспанський ритейлер Zara уклав дворічну креативну угоду з британським дизайнером Джоном Гальяно. Про це пише Vogue.

Джон Гальяно після показу Dior, 6 липня 2005 року. Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Це перший великий модний проєкт Гальяно після того, як він покинув пост у Maison Margiela у 2024 році.

За словами дизайнера, йдеться не про звичайну нову колекцію, а про «перепрочитання» архівів Zara. Він уже працює з матеріалами бренду й тестує перші ідеї в ательє поблизу Парижа. Сам дизайнер називає цей формат новим для себе й каже, що «його приваблює сам процес і можливість працювати з архівом як із матеріалом для нового авторського висловлювання».

Партнерство стало результатом знайомства Гальяно з Мартою Ортегою Перес, головою Inditex і донькою засновника компанії Амансіо Ортеги. Як розповів дизайнер, вони зблизилися через виставкові проєкти Marta Ortega Perez Foundation.

Відтоді як Ортега Перес очолила компанію у 2022 році, Zara вже співпрацювала з іншими дизайнерами high fashion, зокрема з Нарцисо Родрігесом і Стефано Пілаті, а також випускала капсульні колекції за участі Кейт Мосс і Стівена Майзела. У Vogue зазначають, що партнерство з Гальяно вирізняється саме тривалістю — воно розраховане на два роки.

Дизайнер каже, що ця робота дає йому змогу експериментувати з формою і пропорціями поза сезонними чи гендерними рамками. Першу колекцію в межах співпраці планують випустити у вересні 2026 року.

Джон Гальяно — один із найвідоміших і найбільш суперечливих британських дизайнерів. Він очолював Christian Dior у 1997–2011 роках, а потім протягом десяти років був креативним директором Maison Margiela.

У 2024 році Гальяно взяв паузу в кар’єрі й зосередився на відновленні та пошуку нових ідей. У січні 2026 року його помітили на показі Dior під час дебюту Джонатана Андерсона в haute couture — це був один із перших публічних виходів дизайнера після перерви.

