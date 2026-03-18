У Львові літні майданчики дозволили відкрити раніше

У Львові літні майданчики біля кафе та ресторанів цього року зможуть запрацювати раніше — з 19 березня, а не з 1 квітня, як планували спочатку. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради, повідомила пресслужба ЛМР.

У міськраді пояснили, що дозволили ранній старт через звернення підприємців і сприятливу погоду. Там також зазначили, що зима була складною для бізнесу, зокрема через тривалі відключення світла: заклади не лише продовжували працювати, а й допомагали мешканцям, що створило для них додаткові витрати. У мерії вважають, що це рішення має підтримати малий бізнес і дати закладам змогу швидше розпочати сезон.

Під час обговорення члени виконкому наголосили, що літні майданчики не повинні заважати пішоходам, проїзду пожежної техніки й інших спецслужб. Також вони мають відповідати архітектурним вимогам.

У міській раді додали, що підприємці з чинними паспортами прив’язки літніх майданчиків можуть звернутися до КП «Адміністративно-технічне управління», щоб отримати дозвіл і укласти договори оренди. Після цього вони зможуть офіційно розпочати роботу.