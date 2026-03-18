У Львові літні майданчики дозволили відкрити раніше

Ірина Маймур 18 березня 2026
У Львові літні майданчики біля кафе та ресторанів цього року зможуть запрацювати раніше — з 19 березня, а не з 1 квітня, як планували спочатку. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради, повідомила пресслужба ЛМР.

У міськраді пояснили, що дозволили ранній старт через звернення підприємців і сприятливу погоду. Там також зазначили, що зима була складною для бізнесу, зокрема через тривалі відключення світла: заклади не лише продовжували працювати, а й допомагали мешканцям, що створило для них додаткові витрати. У мерії вважають, що це рішення має підтримати малий бізнес і дати закладам змогу швидше розпочати сезон.

Під час обговорення члени виконкому наголосили, що літні майданчики не повинні заважати пішоходам, проїзду пожежної техніки й інших спецслужб. Також вони мають відповідати архітектурним вимогам.

У міській раді додали, що підприємці з чинними паспортами прив’язки літніх майданчиків можуть звернутися до КП «Адміністративно-технічне управління», щоб отримати дозвіл і укласти договори оренди. Після цього вони зможуть офіційно розпочати роботу.

Читайте також
Колумбійське місто Медельїн стане книжковою столицею світу 2027 року Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для гурту BTS Вийшов український трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» Зендея прокоментувала ШІ-фото з весілля із Томом Голландом
Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026 Проста каша з давньою історією: неочікуваний рецепт смаженої вівсянки 13 березня 2026

