У Києві зведуть парковий міст за зразком литовського — проєкт фінансує Вільнюс

Артем Черничко 18 березня 2026
У столичному парку на Оболоні з’явиться новий пішохідний міст, який стане подарунком від Литви. Проєкт реалізують за грантові кошти мерії Вільнюса та литовського Фонду розвитку співробітництва, повідомили в КМДА.

Конструкцію зведуть через заводь у південно-західній частині парку на вулиці Прирічній. Дизайн об’єкта натхненний мостом короля Міндауґаса у Вільнюсі — сталевою арковою спорудою, що є одним із символів литовської столиці.

Міст Міндауґаса у Вільнюсі. Фото: Augustas Didžgalvis / Wikimedia Commons

Будівництво повністю оплачує литовська сторона за грантові кошти, без залучення грошей із міського бюджету. Концепцію оновлення території та самого переходу розробляли спільно з громадою під час відкритих консультацій. Благоустрій території одразу передбачає принципи безбар’єрності, запевняють у КМДА.

Зображення на обкладинці: КМДА
Колумбійське місто Медельїн стане книжковою столицею світу 2027 року Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для гурту BTS Вийшов український трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» Зендея прокоментувала ШІ-фото з весілля із Томом Голландом
Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026 Проста каша з давньою історією: неочікуваний рецепт смаженої вівсянки 13 березня 2026

