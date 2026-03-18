У Києві зведуть парковий міст за зразком литовського — проєкт фінансує Вільнюс

У столичному парку на Оболоні з’явиться новий пішохідний міст, який стане подарунком від Литви. Проєкт реалізують за грантові кошти мерії Вільнюса та литовського Фонду розвитку співробітництва, повідомили в КМДА.

Конструкцію зведуть через заводь у південно-західній частині парку на вулиці Прирічній. Дизайн об’єкта натхненний мостом короля Міндауґаса у Вільнюсі — сталевою арковою спорудою, що є одним із символів литовської столиці.

Міст Міндауґаса у Вільнюсі. Фото: Augustas Didžgalvis / Wikimedia Commons

Будівництво повністю оплачує литовська сторона за грантові кошти, без залучення грошей із міського бюджету. Концепцію оновлення території та самого переходу розробляли спільно з громадою під час відкритих консультацій. Благоустрій території одразу передбачає принципи безбар’єрності, запевняють у КМДА.