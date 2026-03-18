Анімаційну документалку Ірини Цілик «Червона зона» спродюсує французька компанія

Ірина Маймур 18 березня 2026
Документальний анімаційний фільм «Червона зона» режисерки Ірини Цілик отримав підтримку французької продюсерської компанії ARTE France Cinéma. Про це повідомили Ірина Цілик та незалежна продюсерська компанія Moon Man.

Відбіркова комісія обрала шість фільмів, серед яких і «Червона зона». Також ARTE France Cinéma підтримає нові стрічки Бертрана Бонелло та Анн Фонтен.

Ірина Цілик розповіла, що в центрі фільму — життя в Києві під час війни. За її словами, стрічка поєднує особисту історію із ширшим портретом покоління.

«Так сталося, що я є протагоністкою, авторкою сценарію і режисеркою цього фільму. Тобто, з одного боку, це така Я-історія. З іншого, наш фільм — клаптикова ковдра, зшита з дуже багатьох фрагментів, і я сподіваюся, він певною мірою окреслить і портрет мого покоління також», — написала режисерка.

За словами Цілик, «Червона зона» покаже, як війна проживається в Києві — її рідному місті. У стрічці йтиметься про стосунки пар, розділених війною, механізми захисту, проживання втрати, неможливість будувати плани, нормалізацію ненормального, а також розлами між українцями та європейцями.

Сюжет зосереджений на одному дні із життя режисерки в Києві під час війни. Поки її чоловік Артем Чех служить в армії, вона разом із сином-підлітком намагається жити в новій реальності.

«Ми значно ближчі до того, аби розповісти собі та іншим історію про те, як ми тут живемо-поживаємо в Києві під час війни. Чому я акцентую на Києві? Тому що це одна з моїх головних задач. І неймовірне задоволення — розповідати про рідне місто», — написала Цілик.

Фільм є копродукцією французької Vivement Lundi!, української Moon Man та люксембурзької a_BAHN. До команди проєкту також долучилися продюсерка Дар’я Бассель, копродюсери Маріон Гут і Жан-Франсуа Ле Корре, а також режисерка анімації Флора Анна Буда.

У червні 2025 року «Червона зона» стала переможницею Ciclic Prize у категорії Mifa Pitches — Feature Films. Тоді проєкт отримав грант 25 тисяч євро та двомісячну анімаційну резиденцію у французькому місті Вандом.

Ірина Цілик — українська кінорежисерка, письменниця, членкиня Українського ПЕН та Європейської кіноакадемії. За документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» вона отримала нагороду Sundance за найкращу режисуру у світовому документальному кіно, а у 2023 році — Шевченківську премію. У жовтні 2022 року вийшов її дебютний ігровий фільм «Я і Фелікс», створений за мотивами роману Артема Чеха «Хто ти такий?».

Зображення: Moon Man
Колумбійське місто Медельїн стане книжковою столицею світу 2027 року Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для гурту BTS Вийшов український трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» Зендея прокоментувала ШІ-фото з весілля із Томом Голландом
Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026 Проста каша з давньою історією: неочікуваний рецепт смаженої вівсянки 13 березня 2026

